中驻美大使：中美两国应培育互信防止误判

中国驻美国大使崔天凯昨天（20日）表示，中美两国间存在差别与分歧是正常的，双方应加深了解，培育互信，促进合作，防止误判。

据新华社报道，中国驻美大使馆昨晚举行侨学界专场招待会，庆祝中华人民共和国成立69周年。崔天凯在活动致辞中说，中美两国历史文化、社会制度、发展阶段不同，存在差别和分歧是正常的。双方需要不断加深了解，培育互信，促进合作，防止误判。

崔天凯表示，中国始终从维护中美两国人民的根本利益出发，致力于推动中美关系健康稳定持续发展。中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，同为联合国安理会常任理事国，合作是两国唯一正确的选择，也是双方对国际社会的共同责任所在。

崔天凯指出，中国的发展为人类社会和平与发展事业开辟了更加光明的前景，给世界各国包括美国带来了前所未有的机遇。这已经是不争的事实，任何人都不可能否认。

崔天凯说，只要中美双方坚持把两国人民的福祉放在首位，拿出应有的智慧和勇气，就能够超越历史的旧模式，共同探索出一条不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国相处之道。

当晚，在美华侨华人、留学生和中资企业代表等600余人出席招待会。



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