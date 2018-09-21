甲午海战遗迹水下考古确定“经远舰” 出水遗物标本500余件

中国国家文物局今天（21日）在北京举行“经远舰水下考古成果汇报会”，公布9月15日考古队员在海床面以下五米处发现悬挂于舰舷外壁的木质髹金“經遠”舰名字牌，由此确证沉舰即为经远舰。

据中新社报道，经国家文物局批准，今年年7月至9月，国家文物局水下文化遗产保护中心、辽宁省文物考古研究所、大连市文物考古研究所联合组队，在辽宁大连庄河海域开展水下考古调查工作，搜寻、发现并确认了甲午海战北洋水师沉舰——“经远舰”。这是继“致远舰”之后，中国甲午海战遗迹水下考古工作获得的又一重大成果。

“经远舰”由德国伏尔铿（Vulkan）造船厂建造，1887年底作为“致远舰”的僚舰，入编北洋水师。著名将领邓世昌、林永升分别出任两舰的管带（舰长）。1894年9月，中日甲午海战在黄海北部大东沟海域爆发，北洋水师战败，共损失战舰四艘。其中“经远舰”受到四艘日舰围攻，全舰官兵不畏强敌，英勇接战，直至最终沉没。全舰仅有十六人幸存，管带林永升及二百余名官兵捐躯殉国。

国家文物局水下文化遗产保护中心水下考古所所长姜波介绍，甲午海战遗迹是近年来中国水下考古工作重点之一。本次经远舰水下考古调查工作分两个阶段：第一阶段，水下考古队利用多波束等仪器设备采集遗迹数据，结合潜水探摸，结合地方志文献研究，确认了“经远舰”的准确位置。舰体位于水下12米处的海床上，呈倒扣状态，主体已被海底淤泥覆盖。第二阶段，水下考古队在舰体外侧进行抽沙作业，逐步揭露出舰体结构，并发掘清理出水文物。

9月15日，考古队员在海床面以下5米处发现悬挂于舰舷外壁的木质髹金“經遠”舰名字牌,由此确证沉舰即为经远舰。遗址中还发现一块木牌,清晰书有“經遠”二字。舰体前端保存了艏柱、锚链、舷板等遗迹，外围发现大量散落的舰体构件。水下考古清理出铁、木、铜、铅、玻璃、陶瓷、皮革等材质各类遗物标本500余件，种类十分丰富，包括锅炉、斜桁、舷窗、舱门、铁甲堡衬木等舰体结构，毛瑟步枪子弹、左轮手枪子弹、37毫米炮弹、47毫米炮弹等武器装备，以及锉刀、扳手、旋柄等船载工具。此外，遗址中还发现了53毫米格鲁森炮弹、120毫米炮弹引信等，均不见于“经远舰”出厂档案，推测为海战爆发前紧急添置的武器装备。

“经远舰”水下考古成果是近现代沉舰水下考古的又一重大发现，对于近代史、海军发展史、世界海战史研究具有极其重要的价值。

至于将来是否会将经远舰整体打捞出水，国家文物局副局长宋新潮表示，这要经过详密勘测才能最终决定，“我个人当然认为有打捞出水的必要，但是‘南海一号’的整体打捞出水工作，从发现到最后打捞历经十余年。所以经远舰如果要整体打捞出水，也会是一个比较长的时间。”

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