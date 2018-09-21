林佳龙：执政四年让市民有感 政绩是最好民调

台中市长林佳龙今天出席一项活动时指出，他执政四年各项建设让市民有感，政绩是最好的民调。

据联合新闻网报道，林佳龙今天上午出席“光复新村转型 迈向国际NGO中心”揭牌记者会，会后接受媒体访问说，他日前接受广播专访指出，年底选举，有信心至少赢10万票以上，以何者为评估基础，他作了上述表示。

林佳龙表示，四年来他对台中的建设、各项政策让民众普遍有感，“大台中123”已经定案，托老、幼托老一条龙，中区再生，绿、柳川的整治，智慧机械之都的推动，可以感受到县市合并后，民众已从失望转为希望。

林佳龙表示，他在台中十年磨一剑，执政四年来深入基层，625里走透透，“一个要服务众人的人，平时要看的见，不是选举才出来”。

他举例说，昨天，建国市场周年庆，摊商很热情的接待，因为他每个月都去，选举到了，欢迎民主的竞争，但也不能喧宾夺主，摊商的反应代表他们对市府所做所为相当有感。

林佳龙表示，选票有多少，要开出来才知道，只是有些民调有误导之处，必须忠实呈现，他的内部调查及各项评比，都是稳定领先中，他以“平常勤劳问政让人看的见，建设也让人看的见”做为自我要求，相信这是他寻求连任的民意调查。

国民党台中市长参选人卢秀燕竞选总部发言人张又仁指出，林佳龙说欢迎竞争，但不能喧宾夺主，检视昨天建国市场媒体画面，建国市场两周年庆祝活动，众人一字排开高喊林佳龙“冻蒜”（当选），到底是去庆贺市场生日，还是选举活动。



早报订户新闻，更多精彩等着您！