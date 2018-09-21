中国前八个月社会消费品零售总额增长9.3%

数据显示，今年前八个月实物商品网络零售保持较快增长、大众服务消费热度不减、石油及制品、日用品等销售增速加快、消费价格温和上涨。据国家统计局数据，1月份至8月份全国实物商品网上零售额同比增长28.6%，占社会消费品零售总额的比重达到17.3%，较上年同期提高3.5个百分点；8月份全国餐饮收入3516亿元，同比增长9.7%，增速高于商品零售0.8个百分点。

据中新社报道，高峰在回应有关汽车消费是否下降的问题时表示，就8月份当月看，乘用车销量为179万辆，同比下降4.6%，主要有3方面原因：一是2017年销量基数相对较高，“高位运行”的态势比较明显；二是关税下调导致部分消费者观望，与7月份159万辆的销量相比，8月份销量增加了20万辆，环比增长12.6%，说明随着进口车价格调整到位，消费者观望情绪逐渐消散，前期积压的消费需求开始释放；三是汽车消费结构正在改变，根据中国汽车工业协会的分析，随着消费者首次购车的比例逐渐下降，低端乘用车产品市场份额在持续萎缩，各细分领域产品逐步向高端化发展，中等排量、中高端轿车、SUV等产品成为市场增长的主力。

高峰表示，预计汽车市场仍然将保持平稳增长。一方面，我国仍处于汽车消费的发展期。虽然汽车保有量已经超过2亿辆，但三四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低，市场还有增长的潜力；另一方面，新能源汽车优惠政策有助于加快推广使用新能源汽车。今年1月份至8月份，新能源汽车销量达到60.1万辆，同比增长了88%，预计下半年仍将保持较高速度的增长。此外，汽车出口呈现上升态势，根据海关的数据，今年前8个月我国累计出口汽车及汽车底盘76万辆，金额102.2亿美元，同比分别增长21.7%和25.4%，预计今年下半年出口也将带动汽车销量有所提升。

在回答经济日报-中国经济网记者关于鼓励外国投资者投资境内上市公司的有关政策情况时，高峰表示，商务部正在会同有关部门修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，并于今年7月30日至8月29日公开征求了公众意见，期间还专门召开座谈会，广泛听取了有关律所、券商和企业代表的意见。从征求意见反馈情况看，社会各界普遍肯定，认为这体现了中国扩大开放、简政放权的改革方向，向市场释放出积极信号；有利于提振投资者信心，有利于包括民营企业在内的上市公司拓展利用外资渠道，引进境外资金和管理经验，有利于激发市场活力。目前正在就公众意见逐条进行研究，对于合理化建议将积极采纳，抓紧修改完善管理办法，争取早日出台。

在中秋、国庆两节期间市场供应方面，高峰表示，随着节日临近，商务部将全力保障市场平稳有序供应。目前，受台风影响地区生活必需品市场供应充足，蔬菜价格逐日回落，商业企业已经恢复经营，受损设施正在加快修复。商务部门将积极引导市场，对粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品加强市场监测，及时发布供需信息，更好地引导企业生产经营和居民消费。





早报订户新闻，更多精彩等着您！