沪综指收升2.5% 创一个半月最大单日涨幅

中国股市沪综指今日收升2.5%，创一个半月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘结束调整延续反弹，指数在金融股和消费股的带动下再度放量上攻。富时罗素或将宣布将A股纳入指数，加之政府推出刺激消费的政策意见，多因素助推市场大幅上攻，短期市场人气开始激活，成交量亦配合理想，反弹有望持续至国庆节前。

据路透社报道，沪综指收报2,797.49点，涨68.25点或2.5%，此前最大单日涨幅为8月7日的2.74%，该指数本周累计升4.3%为两年半最大；今日上海A股成交额为1488亿元（人民币，下同，约297亿新元），较上日1048亿元增加逾四成。

“今天金融股和消费股出现拉升，作为指数权重最大的板块和市场人气聚集的板块，它们的上攻带动了指数。”长城证券分析师罗明认为。

他指出，近期机构资金有所动作，但本月底市场资金面或有变化，加之国庆长假，消息面不确定性因素较大，因此反弹持续到月底后可能会暂告一段落。

联讯证券分析师陈勇称，富时罗素指数可能宣布将A股纳入指数，银行股低估值的优势对外资吸引力较强，此外市场此前担忧的美联储加息，但近期美元指数持续调整，对大宗商品相关的周期股和航空股形成正向刺激，银行股也间接受益。

他认为，今天中国政府发布激发居民消费潜力的意见，对于之前相对偏弱的消费股形成提振，近期提振经济的政策一直在持续发力，政策共振造成今天市场上涨力度较强。



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