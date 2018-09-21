辽宁五大重点涉黑涉恶集团被查办 190人落网

今年以来，辽宁省紧盯涉黑涉恶问题突出、群众反映强烈的重点地区、重点行业和重点领域，开展专项行动，到目前为止，已查办以丹东宋琦涉黑案为首的五大重点涉黑涉恶集团，共有190人落网。

据新华社报道，辽宁省公安厅党委副书记、常务副厅长潘春吉今日在辽宁省政府新闻办召开的发布会上介绍，在成功侦破的涉黑涉恶犯罪案件中，既有利用家族势力横行乡里、称霸一方、欺压百姓的“村霸”，也有在商贸集市、批发市场等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸，还有操纵、经营“六合彩”赌博违法犯罪的黑恶势力。这五大重点涉黑涉恶集团分别是：丹东宋琦涉黑案件、大连荆义章涉黑案件、辽阳张振海、刘寿东涉黑案件、鞍山石宝来涉黑案件、沈阳谷万涛涉黑案件。

据悉，在上述五大涉黑涉恶集团案件中，宋琦团伙人数最多，共有75人被抓捕。涉案人员最少的有21人，为张振海、刘寿东团伙。目前，荆义章团伙涉黑案已在大连市沙河口区法院一审结案，其中主犯荆义章被判处有期徒刑20年，并处没收个人全部财产，其余36名被告人分别被判处八年到八个月不等的有期徒刑。宋琦团伙等另外四大重点涉黑涉恶集团的审理尚在进行中。

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