港元急升 迈向15年来最大涨幅

港元周五飙升，盘中涨幅一度扩至15年以来最大，分析师认为触发因素可能包括香港利率有望走升、市场止损以及假日临近等。

据彭博社报道，香港时间午后，港元兑美元一度升0.63%至7.7930，为2003年9月以来最大盘中涨幅。短期美元/港元隐含波动率上涨幅度创至少两年来最大，截至午时美元/港元期权成交量已达到5日同时段均值的50倍。根据香港银行公会公布的定盘价，3个月港元Hibor周五上升3个基点至2.12518%，为2008年12月以来最高。

香港银行间同业拆息(Hibor)与美国的利差不断收窄，降低了做空港元的吸引力。利差因素在今年的大部分时间都在促使港元走弱，迫使香港金融管理局一再入市干预，以捍卫联系汇率制度。

三位交易员称，近期港币流动性持续偏紧，今天美元/港币远期短端上行，触发市场止损和踩踏行为，加剧了港币即期汇率上行。因未被授权公开评论汇市，交易员不愿具名。

据了解，香港的银行一直在提高港元定期存款利率。《香港经济日报》透露，汇丰银行周三将3个月至12个月定期存款利率提高0.1个百分点。另外，香港银行业自2006年以来一直没有调升最优惠贷款利率，该利率会影响住房抵押贷款成本，但是目前利率上升的可能性正在提高，尤其在美联储预计下周会加息的情况下。

“港元的突然大涨非常奇怪，”星展香港财资和市场董事总经理Tommy Ong表示。“投资者可能已开始相信利率会继续上升，其中一些人对做空港元的套利交易进行了平仓，这引发了止损和踩踏。”

中国内地和香港下周将迎来假期，之后内地市场将在10月份第一周休市。让港元形势变得更加复杂的是，香港金管局将启动一个全市性的新支付系统，让资金转账变得更加方便快捷。

“长期来看，港元的上涨是不可持续的，”加拿大皇家银行驻香港亚洲外汇策略主管Sue Trinh说。“港元在适当的时候将回到7.85。从基本面看，港元处于弱方兑换保证水平是适宜的。香港完全暴露在中国经济增长放缓的影响下。”

由于施行了联系汇率制度，香港几乎别无选择，只能跟随美国的货币政策。全球金融危机过后持续多年的超低借贷成本推动了香港的房地产泡沫。花旗集团和中信里昂证券等机构纷纷预测，随着抵押贷款成本上升，香港房价将会下滑。

“银行业提高港元定期存款利率引发市场猜测，在美联储本月可能的加息后，香港的最优惠贷款利率可能上调，”加拿大丰业银行外汇策略师高奇表示。“投资者可能减持了空头头寸，引发更多人跟风并导致港元快速上涨。”

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