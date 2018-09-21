中国多部门开展网络文学整治行动：清理有害信息14.7万条

上海市互联网信息办公室官方微信公号“网信上海”今日透露消息指，全国“扫黄打非”办公室、国家新闻出版署今年5月以来开展了为期三个月的网络文学专项整治行动。6月至8月底，各地共查办网络出版行政和刑事案件120多起，责令整改网络文学经营单位230余家，封堵关闭网站及账号4000余个，查删屏蔽各类有害信息14.7万余条。

据《新京报》消息，这次专项整治主要针对各地涉及开展网络文学业务的网站、移动客户端、微信公众号等平台，整治内容包括网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。

在清理整治网络文学作品导向不正确及内容低俗方面，各地组织网络文学企业自查自纠，重点清理下架恶搞红色经典、抹黑革命英雄、解构歪曲历史以及低俗、庸俗、媚俗作品和内容。上海组织“起点中文网”自查，删除屏蔽严重违规内容71条，修改违规内容1235条；北京查办了晋江文学城、飞库网、纵横中文网等出版传播含有禁止内容的网络出版物案；浙江杭州立案调查“右文阅读”“水晶书城”“点点读书”“树德科技”等4个文学网站涉嫌传播低俗内容行为站；广东广州查处“网易云阅读”、广州轻阅网络科技有限公司、久邦数码科技有限公司等登载部分网络文学作品涉嫌色情及低俗内容三起案件。

在严厉打击淫秽色情信息方面，各地全力开展核查，积极查办案件。山东青岛查获“52小说网”传播淫秽网络文学作品案，该网站传播淫秽网络小说1744部，网站开办者董某某被依法刑事拘留；湖南永州查获星辉信息技术有限公司涉嫌传播淫秽物品案，涉案公司未取得网络出版行政许可，利用微信公众号“大话美女”提供网络出版物，单本书籍点击量达数千万次，其中点击量较大的四部电子书籍经鉴定均为淫秽色情书籍。

在打击网络文学侵权盗版方面，安徽侦破一起特大网络侵犯著作权案，捣毁“虎踞阁”““小小书屋”等运营达四年之久的盗版侵权小说网站11个、侵权APP平台两个，冻结涉案资金500余万元（人民币）。

全国“扫黄打非”办负责人称，网络文学专项整治行动取得了一定效果，网络文学环境明显改观、网络市场秩序更加规范，但网络文学领域中导向偏差、低俗色情等问题还未得到彻底解决。下一阶段，将继续深化开展专项整治，推动网络文学环境健康清朗。



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