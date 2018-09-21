中国财政部：8月发行地方债8830亿元

中国财政部今日公布今年8月地方政府债券发行和债务余额情况，8月全国发行地方政府债券8,830亿元（人民币，下同，约1760亿新元）。截至8月末，全国地方政府债务余额176,684亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

据路透社报道，中国财政部官网刊登的新闻稿称，其中，一般债务109,320亿元，专项债务67,364亿元；政府债券174,118亿元，非政府债券形式存量政府债务2,566亿元。

8月全国发行地方政府债券8,830亿元中，一般债券3,564亿元，专项债券5,266亿元；按用途划分，新增债券5,127亿元，置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金）3,703亿元。

1-8月累计，全国发行地方政府债券30,508亿元。其中，一般债券19,610亿元，专项债券10,898亿元；按用途划分，新增债券13,069亿元，置换债券和再融资债券17,439亿元。

1-8月地方政府债券平均发行期限6.1年，其中，一般债券6.1年、专项债券6.0年；平均发行利率3.89%，其中，一般债券3.90%、专项债券3.89%。

截至8月末，地方政府债券剩余平均年限4.6年，其中，一般债券4.5年、专项债券4.6年；平均利率3.48%，其中，一般债券3.48%、专项债券3.47%。

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