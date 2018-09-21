沙特同意加入中巴经济走廊项目 投资100亿美元

有媒体透露，沙特阿拉伯同意以100亿美元（约136亿新元）的投资加入中国-巴基斯坦经济走廊(CPEC)项目，并称巴基斯坦总理伊姆兰汗领导的政府已经与沙特阿拉伯达成了相关协议。

据环球网援引《巴基斯坦日报》报道，随着沙特加入“一带一路”倡议，主要利益攸关方“伊斯兰堡和北京”将加快努力，尽快完成CPEC项目。

巴基斯坦正义运动党中央副秘书长乌斯曼达尔20日也在推特上确认了这一消息称，该国总理伊姆兰汗领导的政府已经与沙特阿拉伯达成了100亿美元的协议。

报道称，沙特阿拉伯将把位于俾路支省西南部的一个重要港口加达尔港变成一个石油城市。

另外，报道还指出，据美国媒体消息，巴基斯坦新闻部长法瓦德·乔杜里在新闻发布会上称，伊姆兰·汗总理与沙特领导人在本周正式访问利雅德时的频繁会见，带来了这项里程碑式的进展。

乔杜里称，“沙特阿拉伯是第一个受我们邀请作为中巴经济走廊计划第三方的国家。他们将会是我们在中巴经济走廊中的第三个经济战略伙伴，并且沙特阿拉伯将会为项目带来巨大的直接投资。”

他说，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特提出建立的高级顾问委员会已经在研究该项目的细节工作。

乔杜里还说，沙特阿拉伯计划在10月份的第一周派出包括财政和能源部长在内的高级代表团访问巴基斯坦。双方将在会面中为两国“建立大规模经济合作的基础”。 这一活动可能会进一步增强巴基斯坦和沙特阿拉伯传统上的紧密外交关系。

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