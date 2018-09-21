台选举太冷清 印刷业者：旗帜订单少三成

今年九合一选举的选情如何，印刷业者最清楚。台南市一家大量承接选举订单的印刷业者表示，今年的旗帜业绩起码较上届选举减少三成，除了公共场域严格取缔插旗，网络宣传取代传统的宣传单，也有影响。

据中时电子报消息，台南市一家经营七年的印刷业者，每次选举都接下起码上百个参选人的旗帜与文宣品订单，自嘉义、台南与高雄各党派各层级的参选人都有。

印刷业者杜泰源表示，对印刷业来说，每逢九合一选举，因为参选人最多，比总统、立委选举更容易赚到“选举财”，但台湾选情逐年退烧，参选人的竞选旗帜布条订单越来越少，今年数量比上届少了三成。

业者评估订单减少的原因，是近年来在公共场所已严格取缔插旗，参选人的环保意识也提高，减少悬挂旗帜，改利用网络文宣，省下不小印刷文宣成本。

上届九合一选举，印刷业者在选举半年前就开始忙翻天，员工甚至忙到睡在工厂，今年至今尚未忙碌，不过预计参选人号码决定后，还有一波订单可接。

杜泰源指出，从文宣订单，可透露各参选人的选情状况，台中市长选情不相上下，国民党籍的台南市长参选人卢秀燕最近就一口气加订了60万支小扇子。相对选情民调与对手差太多的参选人，旗帜与文宣品订单量就很少追加。

业者表示，今年大型悬挂旗帜虽减少，手摇旗业绩却增加约一半，而且选举文宣品不再主打纸巾，改以口罩与牙签为主。

早报订户新闻，更多精彩等着您！