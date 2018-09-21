体坛名宿蔡振华当选中华全国总工会副主席、书记处书记

中国全国总工会官方网站透露，中华全国总工会第十六届执行委员会第九次全体会议9月19日至20日在京召开。全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王东明主持会议并讲话。会议履行了有关人事事项的民主程序，选举蔡振华为全总副主席。会议期间，召开了全总十六届十九次主席团会议，推选蔡振华为全总书记处书记。

据《新京报》报道，9月18日，新京报独家披露了蔡振华以全总党组成员身份亮相2018年中国技能大赛的消息。当日，在河南郑州举行的2018年中国技能大赛、第六届全国职工职业技能大赛中建七局杯砌筑工决赛中，蔡振华以中华全国总工会党组成员身份出席并讲话，这是他调任全总后的首次公开亮相。

蔡振华，乒乓球世界冠军，先后出任中国乒乓球男队主教练和乒乓球队总教练。2004年，他出任中国国家体育总局乒羽中心主任；2005年，就任国家体育总局局长助理；2007年升任国家体育总局副局长，46岁的他成为体育总局最年轻的副局长。

报道称，在体育总局副局长任上，主管竞赛工作的蔡振华曾率团参加了2008年北京、2012年伦敦和2016年里约奥运会，以及2010年广州、2014年仁川亚运会。蔡振华最后一次在体育领域公开露面，是在2018年8月6日上午的雅加达亚运会中国体育代表团成立动员大会上。当时，他的身份是国家体育总局副局长、中国体育代表团副团长。但雅加达亚运会，他并未现身。有消息称，当时他已到全总上班。

尽管蔡振华已当选全总副主席，但截至今日下午4时，国家体育总局官网的领导一栏中，蔡振华仍是副局长、党组成员。



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