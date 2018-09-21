世贸组织审查中国要求对美国进口产品进行报复性倾销的纠纷

根据日内瓦贸易官员的消息，在9月21日世贸组织争端解决机制例行会议上，世界贸易组织仲裁员将审查中国的申请，要求暂停每年从美国进口70.43亿美元（约96亿新元）的特许权，原因是美国未能遵守美国早期关于美国对进口商品进行反倾销调查的裁决。仲裁将会在美国告知世贸组织反对中国提出的反击后自动启动。

据央视网报道，在9月11日向世贸组织成员分发的一份信函中，中国表示，它要求争端解决机制授权暂停对美国的特许权或其他义务，原因是美国未能遵守世贸组织对美国DS471的裁决。

美国直到8月22日才遵守DSB于2017年5月22日通过的裁决。在9月14日分发的有关该事项的信函中，美国表示继续在国内与有关方面就解决裁决。

中国在例行会议上表示它对美国未能遵守DS471的裁决感到非常失望和深切关注。中国表示，正如9月14日的来文所述，美国尚未启动任何实质性的执行程序来处理裁决。美国采取的WTO措施不一致严重侵犯了中国的合法经贸利益，扭曲了相关的国际市场，严重破坏了以规则为基础的多边贸易体系。

美国表示愿意与中国双边讨论此事，并指出与有关方面就如何解决裁决的磋商仍在进行中。



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