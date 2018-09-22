台党产会：国民党让妇联会收了240亿

台湾行政院党产会昨日晚间9点多公布妇联会劳军捐调查报告，揭露妇联会之经费来源，主要来自“进口结汇附征劳军款”（劳军捐），并依据收款对象分为“贸易商进口结汇”及“生产事业进口结汇（含工渔业）”，原先只要征1500万元（新台币，下同，约67万新元），没想到在国民党开会主导下，妇联会收取“不乐之捐”欲罢不能，数十年来累计劳军捐收入高达240亿元（约11亿新元）。

《自由时报》报道，据党产会统计，妇联会自1957年5月起，至1960年6月止，收受影剧票及棉纱附捐，共计4188万4505.84元。另外，从1958年至1994年，妇联会接受国民党补助共3亿5751万元，并自1994年至2001年接受国民党旗下“民生建设基金会”补助共1985万元。

调查报告提及，劳军捐乃以每结汇美金一元，附征特定比例之方式，由国民党中央委员会第五组（1972年改组为中委会社工会）及省市党部协助策动各工商业，要求捐献给国家的制度。

党产会查出，实施方式系由各工商业公会，于每年各界公会会员大会通过捐献案，决议由银行迳于进口结汇时收取；依附征对象分为“贸易商进口结汇”及“生产事业进口结汇（工渔业一般结汇）”两大类。

党产会表示，劳军捐征收期间长达30余年，附征所得款项三分之二给妇联会、三分之一给军人之友社，或经国民党协调分配由妇联会及军友社等特定团体分得。

报道称，离谱的是，以渔民或渔业公司进口免征关稅的渔用器材为例，依《进口结汇附劝劳军款作业规定》，结汇时需先捐劳军款，再持农委会核发的《进口渔用器材免稅证明函》向军友社申请退款。

农委会曾以公函向军友社及妇联会建议，“为便民起见，请同意……凭本会核发之《进口渔用器材免稅证明函》于结汇时免缴交劳军款。”

党产会委员痛批，这种强制性的劳军捐能算乐捐吗？当年还是以“先捐后退”形式，妇联会收钱最大，连农委会都要以公函建议可凭免稅证明函免缴，反之则一律要缴。

调查报告提及，劳军捐附征数额原定1500万元，惟因1959年、1960年每年捐款皆超过1500万元，故于1961年6月17日，由国民党中央委员会第五组召集妇联会、军友社、进出口商业同业公会、国防部总政战部、台湾警备总部政战部、台湾省社会处、台湾省委员会，在国民党中委会第五组会议室开会。

该次“商讨进出口业外汇附劝军眷住宅及劳军捐献划拨事宜座谈会”，在会中决议“一、各单位一致同意组设专案性质小组，其内容为：（一）名称：进出口外汇附劝劳军捐献协调小组。（二）性质党内协调性质会议，对外不公开。”

报道指，对于捐款达1500万元以后是否继续收取劳军捐？此“强征小组”遂于1961年7月第二次会议通过“进出口业外汇附劝劳军捐款协调小组组织要点”，明定“本小组组成份子以下列各单位负责人组织之，并以中央五组为召集单位：中央委员会第五组、国防部总政治部、警备总部政治部、台湾省政府社会处、台湾省党部、台湾省进出口公会联合会、台北市进出口公会、妇联总会、军人之友社。”

同日并决议“本年捐款满1500万元后，仍请进出口公会本过去劳军热忱，劝导会员继续捐献”；党产会指出，“进口结汇附征劳军款”为妇联会最大财源，由劳军捐制度成立过程、征收方式、民间历年来争取调降附征款收取比例，乃至停征之漫长过程，实难谓劳军捐属“自由乐捐”性质。

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