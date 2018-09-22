中国农业农村部：防控非洲猪瘟不到位养殖场户将被问责

中国农业农村部部长韩长赋昨日主持召开非洲猪瘟疫情防控专题会议，研究当前非洲猪瘟疫情情况和生猪生产形势，部署下一步工作重点。会议强调，要坚决贯彻落实中央决策部署和中央领导同志批示精神，按照中国国务院非洲猪瘟防控工作专题会议部署，毫不松懈抓好非洲猪瘟防控工作，督促各地严格落实各项防控措施，防止疫情扩散蔓延，打好非洲猪瘟防控攻坚战。

据农业农村部网站消息，会议指出，当前非洲猪瘟疫情防控进入关键时期，要加大力度，切实抓好各项措施落实。要加快全国防控督查进度，派出督查组按时开展工作，切实落实地方政府属地管理、部门监管和生产经营主体防疫责任，督促各地严格落实非洲猪瘟防控的各项措施。

会议也称，督促指导有关省份落实好各项扑疫措施，果断处置新发疫情，及时拔除疫点。对落实防控措施不到位的地方部门和养殖场户，要严肃问责，公布一批典型案例。要严格生猪移动监管，强化生猪及其产品跨省调运监管，降低疫情跨区域传播风险。要继续抓好追踪溯源和监测排查，组织部省联合专家组和流调队，强化技术指导，切实加强中国范围排查和重点地区监测，及时发现和消除风险隐患，掌握防控主动。

会议强调，要统筹考虑疫情防控和生猪生产问题，在坚决落实防控措施的同时，采取有力的扶持措施，稳定生猪生产，强化供给保障。中秋、国庆“两节”将至，即将迎来猪肉的消费高峰，保生产、保供给、保安全的任务更加艰巨。要加快推动主销区与主产区有效衔接，强化市场监管，维护价格秩序，切实保护基础产能，维护生猪正常市场流通，确保肉品供应充足、价格稳定。



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