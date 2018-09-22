将与大陆签署协议遭谴责 教廷：外交承认台湾

针对梵蒂冈将和中国大陆就主教任命议题签署协议，遭香港荣休枢机主教陈日君等人士抨击为背叛信仰一事，教廷国务院长帕洛林（Pietro Parolin）提出强烈辩护。

据联合新闻网报道，帕洛林是推动梵蒂冈和大陆签署前述协议的主要推手之一，其在教廷的位阶仅次于教宗方济各（PopeFranci）。

据了解，中梵断绝外交关系已将近70年，主教任命问题一直是双方复交的最大障碍之一。教廷若和大陆签署主教任命协议，将是一项历史性突破，甚至可能成为双方复交的前兆。

梵蒂冈消息人士透露，教廷最快可能下周就会和北京签署协议，未来梵蒂冈可对大陆教区主教人选表达意见，且教宗握有最后否决权。

不过教廷强调，和大陆签署的协议将仅限于主教任命，不会涉及台湾议题。教廷在外交上承认台湾。

帕洛林20日晚间在梵蒂冈接受记者访问时表示，他希望教廷能在“不会太久的将来”，和大陆签署协议。

帕洛林在一场新书发表会场边告诉记者：“（对于协议）没有必要激烈谴责和抗拒。”

帕洛林说：“大家都有权利思考自己想要什么，但须以尊重他人的方式进行。我们深信，这（协议）是向前迈出一步。我们不会天真到以为此后一切顺利；但对我们而言，这似乎是正确的方向。”

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