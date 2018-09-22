中秋铁路运输进入最高峰 北京铁路局：预计发送旅客405万人

为期四天的中秋小长假铁路运输昨天启动。北京铁路局预计发送旅客405万人(日均101.25万人)。今天为高峰日，北京三大站预计发送183.9万人。据了解，假日期间，北京南站京津城际检票场启用10条“实名制快速验证闸机通道”，该通道集验票、验证、验人、检票四大功能于一身，旅客无需使用车票，只需刷身份证并刷脸就可完成“票、证、人”合一的全部验证，并且完成检票，直接乘车。

据《北京青年报》消息，北京铁路局表示，小长假四天，北京西站预计发送68万人，北京南站预计发送同样为68万人。随着高铁和动车开行对数的增加和人们对快速出行方式的认可，这个中秋小长假，高铁车站北京南站的发送旅客总数将首次与北京最繁忙火车站的北京西站比肩。

假期期间，北京铁路局共计加开列车25对，其中，高铁和动车组七对。此外，为满足节日期间广大旅客与游客，登长城赏金秋的出行需求，9月21日至24日期间S2每日开行列车达到13对，最大限度满足人民群众出行出游需求。

另据了解，昨天，按时速350公里运营的京沪高铁复兴号跑满一年。据中国铁路总公司统计，一年来，按时速350公里运营的京沪高铁复兴号累计发送旅客1157.2万人次。其中，在北京铁路局发布的成绩单中，截至目前，从该局始发的15对京沪高铁复兴号列车发送旅客近500万人次。

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