港高铁九龙站今早发生示威

广深港高铁香港段今日举行开通仪式，民间人权阵线组织（简称民阵）今早到九龙站示威。其间社会民主连线组织（简称社民连）的陈文威与港铁职员发生肢体冲突，他指有职员踢其下体。

据《明报》报道，今早7时半，已有三名警察于九龙站站内面向A出口观察。而A出口则有不少港铁职员在为开通仪式做准备工作。现场所见，A出口为接载贵宾到西九高铁站的接待处，故大量公关及港铁职员在出口附近打点。

示威仍未开始，两名疑似便衣警员盘问其中一名示威者，问“你系咪要留喺度啊？”（你是不是要留在这里？）港铁亦有公关前来查探，并一直站在示威者附近监视，亦有疑似便衣警员以电话通讯称：“有班后生仔入咗接待处。（有一群年轻人进入接待处了）

据报道，民阵大约10人约8时步行到接待处，高举横额及大叫口号。

示威期间，社民连陈文威突然与警方发生肢体冲突，被职员按倒在地上。他大叫自己的背包被扯烂，经过一阵推撞后他被两名身穿西装的职员带走。他其后大叫指职员踢示威者下体，又问“哪一条附例让你踢示威者下体？”

不少应邀出席仪式的建制人士，如叶国谦、黄国健、梁爱诗等先后到达穿梭巴士站前往西九站。示威人士高呼口号，及后更突破职员防线企图阻止入场人士进入接待处，惟大多数入场人士均不予理会。其后职员以围栏栏住示威者，限制其示威范围。

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