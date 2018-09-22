多个乐视产业股权首次拍卖均以起拍价成交

9月21日上午10点，多个乐视产业股权正式开始拍卖。一天过后，9月22日上午10点，多个乐视产业股权首次拍卖结束，三个拍卖项目的成交价均为起拍价。

据《新京报》消息，根据拍卖公告可知，此次被拍卖的股权有：新乐视智家电子科技(天津)有限公司中31245271.2元（人民币，下同）出资额的股权、乐视控股(北京)有限公司持有的某公司26183537元出资额的股权、乐视控股(北京)有限公司持有的乐视影业(北京)有限公司21.8122%的股权，它们对应的起拍价分别为13107.031万元、10983.693万元、53160.616422万;对应的评估值分别为18724.33万元、15690.99万元、75943.737745万元。经计算，上述三者起拍总价约为7.73亿元（约1.5亿新元）。

截至9月22日上午9点55分，新乐视智家电子科技(天津)有限公司中31245271.2元出资额的股权有一人报名、11人收藏、9499次围观；乐视控股(北京)有限公司持有的某公司26183537元出资额的股权有一人报名、8人收藏、6496次围观；乐视控股(北京)有限公司持有的乐视影业(北京)有限公司21.8122%的股权有一人报名、12人收藏、9033次围观。

据早前报道，上述三起拍卖各有一人报名参与竞拍，且均为9月19日新增，不排除这三人为同一人的可能。

9月19日，负责本次拍卖工作的相关工作人员表示：“如果此次流拍，这些产权将会降价择期再次拍卖。”

据了解，参照拍卖网站上的评估值，新乐视智家的估值已经在5个月的时间里蒸发79.2%，乐视影业的估值也从两年前的98亿元缩水至当前的34.8亿元。

9月18日晚间，乐视网发布公告称，公司经查询中国执行信息公开网公示信息，获悉公司被北京市第三中级人民法院、北京市朝阳区法院列入失信被执行人名单。

9月19日晚间，乐视网发布《关于大股东股票质押违约处置的预披露公告》。公告显示，国泰君安拟处置贾跃亭质押的标的证券股份。可能导致贾跃亭被动最大减持公司股票3954万股，其持股比例减少0.99%。贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约，可能导致公司实控人发生变更。



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