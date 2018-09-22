中梵将签主教任命协议 台外交部：外交非零和游戏

有消息透露，教廷可能最快下周与北京签署主教任命协议，但协议不涉及台湾议题。对此，台湾外交部今天表示，“外交不是零和游戏”，对台湾来说，最重要的是维持台梵长久、稳定的邦交。

据联合新闻网报道，早前有外媒透露，梵蒂冈消息人士表示，教廷最快可能下周就会和北京签署协议，未来梵蒂冈可对中国大陆教区主教人选表达意见，且教宗握有最后否决权。不过，教廷强调，和大陆签署的协议将仅限于主教任命，不会涉及台湾议题；教廷在外交上承认台湾。

针对台梵邦交的状况，外交部发言人李宪章表示，台湾与梵蒂冈享有共同价值，在民主人权、宗教自由上有很多共识，双方关系稳定。

他说，外交部相信，梵蒂冈与大陆的对话，必然是基于对人权、宗教自由等人类共同价值的关注与正视；“台湾的立场是，外交不是零和游戏，最重要的就是继续维持台湾与梵蒂冈长久并且稳定的邦交。”

李宪章表示，台湾作为宗教自由的典范，将持续在和平、自由等普世价值上，强化台梵双边高层互访、宗教交流合作关系，致力增进与教廷的和平、人道、慈善伙伴关系，以作为教廷及世界各国推展慈爱、促进和平不可或缺的合作伙伴。

外交部先前表示，台梵之间沟通管道畅通，梵蒂冈高层官员也表达，中梵主教任命协议不涉及外交意涵。

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