王毅：中多建交终于梦想成真

中国外交部网站透露，正在多米尼加访问的中国国务委员兼外长王毅当地时间21日同多米尼加外长巴尔加斯共同为中国驻多米尼加使馆揭牌。多米尼加众议长卡马乔、多米尼加前总统费尔南德斯和梅希亚等各界知名人士出席。

据中新网报道，王毅在致辞中表示，经过双方的共同努力，中多建交终于梦想成真。这是一个历史性时刻，也是一个激动人心的时刻，中多关系从此翻开新的一页，迎来广阔和光明的发展前景。

王毅表示，中国和多米尼加相距遥远，但中国有句古诗：“相知无远近，万里尚为邻”。早在上个世纪五、六十年代，新中国成立不久，双方就相互关注、相互了解、相互同情和相互支持。在多米尼加维护国家主权和民族尊严的历史进程中，中国人民的选择是，同多米尼加人民站在一起！上世纪90年代，中多互设了贸易发展办事处，各领域交流合作日益密切。经过20多年交往，多米尼加已成为中国在加勒比地区的最大贸易伙伴。

王毅表示，中多建交短短四个月以来，双方合作厚积薄发，迸发出前所未有的热情，取得了重要积极进展。这充分说明，中多建交是人心所向，大势所趋，完全可以加速推进、后来居上。双方要加紧工作，争取年年都有时间表，月月都有任务单，用实际行动为中多关系长远发展打下牢固基础，用丰硕成果证明多米尼加的这一选择是符合多米尼加国家和人民长远利益的正确决断。

巴尔加斯外长在致辞中表示，多中建交展开了多中关系崭新的历史篇章，我们加入到认同和遵守联合国大会第2758号决议、承认一个中国原则的170多个国家之中。中国是多米尼加真诚可靠、相互尊重、相互倾听的好朋友。多方赞赏中国在经济社会取得的巨大发展成就，更赞赏中国始终与发展中国家站在一起，为团结、帮助发展中国家作出积极贡献。多方愿在担任联合国安理会非常任理事国期间，与中方加强协调配合，共同维护世界和平与稳定。

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