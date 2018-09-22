北京警方打掉跨省制售假酒团伙 涉案金额达4亿

北京市公安局今日发布，北京市公安局环食药旅总队打掉两个跨省制售假酒团伙。并在公安部协调指挥下，在贵州、山西、湖北等地集中打击，刑事拘留64名涉案嫌疑人，查获假冒名牌高档白酒、红酒2.5万余瓶，包装材料520万余件，涉案金额累计约4亿元（人民币，下同，约8000万新元），查获制假工具270余件。

《新京报》报道，据环食药旅总队相关部门负责人介绍，今年7月，北京警方在工作中发现有制售假酒情况，并确定了以彭某某及庞某某为首的连个个跨省制售假酒团伙，涉及多种假酒，市场价从上千元到几十元不等。

“团伙制假链条涉及全国多省市，”该负责人称，其中，在山西的犯罪嫌疑人主要提供假酒杯，在湖北的提供假包装盒、商标，在贵州的提供原料酒，假外包装箱，由专人进行采购，集中贴标，包装后分销给下线人员制成假酒销售。

此外，团伙犯罪链条长、涉及的地区多，从包材的生产运输到部件的批发组装，再到灌装销售，呈现出上下线的链条关系，制假团伙成员多为亲属、老乡关系，分工明确，不同地区的窝点生产不同的包材和标识。

专案组侦查员表示，团伙上线制假窝点只负责生产一种或几种包材部件，加上地点非常隐蔽，很难被发现。下线窝点采用“定制式”灌装生产模式，不法分子为了逃避处罚，改变以往预存大量假酒进行销售的做法，而是根据客户对假酒的需求进行定制。

为了彻底打掉制售假酒团伙的上线源头，在公安部协调指挥，及贵州、山西、湖北、河南等地公安机关配合下，北京警方对多地的制假窝点进行了集中打击，刑事拘留64人，捣毁生产、储藏、销售假酒窝点51处。

其中，贵州贵阳市一个生产假酒包材的加工窝点，地处偏僻村落，极为隐蔽，主要生产酒类包装箱。现场查获了用于印刷包装材料的商标模板63片，用于纸箱生产的机器设备10余台，现场抓获嫌疑人九人。经审查，嫌疑人交代，他们使用仿制的模板，通过印刷设备，对酒类产品包装箱进行仿制，生产出的包装箱再销售给下线人员，与其他部件进行组合后进行销售。

在山西运城市，民警将生产假冒某高档酒玻璃杯的郭某某抓获，经对郭某某进行审查，郭某某交代，其下线的窝点会从他这里拿货，作为假冒的部件使用。



早报订户新闻，更多精彩等着您！