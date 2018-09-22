林郑盼中港人民“多一线多相见” 感谢人大为“一地两检”提供法律基础

广深港高铁香港段开通仪式今早在西九龙站举行，香港特首林郑月娥致辞时说，在连接香港和广州的九广铁路通车107年后的今天，香港加入发展一日千里的国家高铁网络，步入高铁新时代。她鼓励市民多搭高铁到内地各城市，了解当地城市发展和风土人情，让两地人民“多一线，多相见”。

据《明报》消息，林郑表示，来往香港和广州铁路交通早于1911年开始，随着两地交往愈趋频繁，连接两地陆路口岸不断增加，但两地之间的轨道交通却仍然依靠九广铁路这条百年铁路。在九广铁路通车107年后的今日，香港加入国家高铁网络。

林郑称，高铁香港段经历八年努力，一步一脚印，明早七时就投入服务。这条短短26公里铁路，接入内地段后，会贯通广州、深圳及香港这三个粤港澳大湾区龙头城市，除了使大湾区的快速客运网络更加完善，推动区内经济、社会、文化交流之外，更透过京广客运专线及杭福深客运专线，将香港连接到首都经济圈、长三角区域，进一步接通国家三大经济圈，有助增加区内协同效应，创造更多发展机遇。

林郑又说，高铁香港段“一地两检”已准备就绪，将为市民带来高效省时的通关服务。她感谢全国人大常委为这项创新安排提供了坚固法律基础，又向立法会议员致谢，更特別点名多谢立法会主席梁君彥、法案委员会主席叶刘淑仪适时通过“一地两检”香港本地法律。

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