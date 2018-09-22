中国“积极”奖助外籍生 学者质疑合理性

北京清大教授郭於华近日指出，外国学生每月可以得到中国政府人民币近六千至近万元（人民币，下同，约1200至2000新元）资助，明显高于中国学生，但中国国内研究生、博士生名额却一再缩减。对此，他反问“我们究竟是有钱，还是没钱？”

据联合新闻网援引《金融时报中文网》21日刊发的文章称，郭於华在比较中国政府给国内与国外学生的资助，以及中国当下的学术、教育资源后，做上述表示。

郭於华说，近几年经常会收到来自巴基斯坦等国名叫穆罕默德（Muhammad）一类的申请者邮件，多的时候一天数封，内容都是要求他作为导师提供读博士或硕士的接收函，以便申请人可以获得中国政府奖学金。

郭於华查阅教育部网站后发现，不同学位、类型、学科的奖学金从近6万元到近10万元不等。意味获得政府奖学金的外国学生，每个月可以得到近6千到近万元的资助。

此外，2017年开始的研究生奖助体系改革对导师应出具的费用做了硬性规定，不论研究生是否承担实际的助教或助研工作，导师都必须按照规定标准发钱，以致导师“被追着要钱”。

郭於华质疑，在中国国内研究生、博士生名额一再缩减的情况下，为什么会有这么多外国学生申请奖学金？“在本国学生教育经费尚且不足的情境下，适合拿出这么多钱资助海外学生吗？”

郭於华说，鉴于正在经历作为导师被追着要钱的困扰，更有乡村、山区孩子们读书艰难的困境，他想问一声：“我们究竟是有钱，还是没钱呢？”

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