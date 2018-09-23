中国中央军委向美提严正交涉 召回访美海军司令 

中国中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平9月22日晚召见美国驻华使馆代理国防武官孟绩伟，就美方宣布对中国中央军委装备发展部及该部负责人实施制裁提出严正交涉和抗议。

据央视新闻报道，黄雪平说，中俄两国军事合作是主权国家进行的正常合作，符合国际法。美方悍然宣布对中国军队有关部门及高级将领实施无理制裁，是对国际关系准则的公然践踏，是霸权主义的充分体现，严重破坏两国、两军关系，性质十分恶劣。中方对此坚决反对、绝不接受。

为表明严正立场，中方决定：立即召回在美国参加第23届“国际海上力量研讨会”并计划访问美国的海军沈金龙司令员；推迟计划于9月25日至27日在北京举行的中美两军联合参谋部对话机制第二次会议。中方要求美方立即纠正错误，撤销有关制裁，中国军队保留进一步采取反制措施的权利。

美国去年通过《以制裁反击美国敌人法案》，对俄罗斯、伊朗和朝鲜实施经济和政治制裁。美国上周四（20日）指中国军方去年向俄罗斯购买10架苏霍伊Su-35战斗机和今年采购S-400地对空导弹系统的行为，抵触了美国对俄罗斯制裁，因此对中国中央军委装备发展部及其部长李尚福实施制裁。

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