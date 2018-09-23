月饼券回收生意大不如前 黄牛直言“送礼的人也少了”

据观察，今年回收月饼券的黄牛和出售月饼券的市民都不多，黄牛更是直言月饼券遇冷，“买月饼券的人越来越少，送礼的人也少”。

据《北京晨报》报道，每年的这个时候，在北京崇文门国瑞城后身的哈根达斯月饼提货区总是有不少顾客拿着兑换券排着队等待兑换月饼。同时，随之而来的还有黄牛在附近揽活，买卖月饼券。

但今年相比往年，今年的月饼券生意颇为惨淡。在兑换处只有两三名顾客在兑换月饼。不远处三四名黄牛有一搭无一搭地问着过路的人，“有月饼券卖吗？”一名黄牛告诉记者，今年的生意十分难做。“来问的人多，卖的人少”。记者看到，在采访过程中，有市民前来询问收券的价格后就摇摇头走了。其中一名市民告诉记者，一张能换四百多元月饼的券只能卖150元。“这么便宜，我还不如自己吃呢”。

“今年送礼的人少了很多，企业发的券少了，我们的生意自然也就不火爆。”一名黄牛告诉记者，越是临近过节，月饼券回收的价格也越低，从去年开始生意就大不如前了。“很多品牌的月饼高油高糖，大家觉得不健康，买的也少。一下午了，我这儿还一单都还没成呢”。

相比月饼券，黄牛今年盯上了大闸蟹礼券。“我们现在都是在回收大闸蟹券，五折买入，八折卖出，能赚不少。”黄牛称，中秋节很多人会收到大闸蟹礼券，今年更流行。“大闸蟹礼券的价格和月饼差不多，今年很多人来问我们有没有货”。记者在采访中发现，有市民在来问价的同时也会咨询大闸蟹券的价格。可是大多数人也是只问不买。“感觉还是有些不靠谱儿，害怕大闸蟹礼券会被造假。我最后还是决定不占小便宜，在正规网店购买了。”一位市民告诉记者。

早报订户新闻，更多精彩等着您！