造谣者道歉：“马云转移1200亿财产”系草率拼贴 被别有用心利用

本人文章没有核实真实情况，不知道真假，草率发出非常不妥，很不负责任，成为了谣言的传播者，被别有用心的人利用，导致极其不良的社会影响，对马云先生和阿里巴巴造成很不良的影响，特此深表歉意。”9月21日，最早在网上编造并传播关于马云造谣贴的微博用户“珂南二世”，发微博正式向马云和阿里巴巴道歉。

据环球网报道，阿里巴巴官方微博9月20日发布声明：连续几日，一篇名为《阿里员工透露：马总早移走1200亿人民币!网友：不愧是老师》的文章被有组织的进行恶意传播。该文完全捏造事实，恶意诽谤，混淆视听，移花接木，耸人听闻，阿里巴巴公司已经对此向警方报案。

9月20日上午，在2018天津夏季达沃斯论坛上，阿里巴巴集团董事局主席马云接受公开采访时也被问到如何看待各种猜疑。马云表示，这些年遭遇谣言很多，“自己也很愤怒”，但作为创业者，猜测和谣言一定会伴随。 “如果每天都去应付就会很累，我们应该学会在口水里游泳”。

昨天晚间，微博ID为 “珂南二世”的用户发出微博，称作为这篇文章的始作俑者，自己已经认识到自己草率的造谣行为带来的巨大不良影响，深表歉意。“希望大家不要再转发这篇文章，已转发的请删掉，不要再造成不好影响。”

据“珂南二世”自述，他是根据网上此前流传的信息，移花接木拼贴，编造了上述文章后在其微博发布。但该文随后在网络被急速扩散，至阿里巴巴声明报案前，个别网络平台的传播态势已呈短时爆发式，内容也进一步被演绎，疑似遭遇了有组织的刻意推动。

“珂南二世”在其致歉声明中也着重表示，“感觉被别人利用了，成为了谣言的传播者还被别人大量传播，被别有用心的人利用，导致极其不良的社会影响。”

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