杨振宁：对中国科学家贡献的记载工作“一塌糊涂”

“我一直觉得20世纪、21世纪科学的发展实在是太快了，各个领域发展空前活跃，而且改变了整个人类的命运。但是国内对于这方面的各种分析、介绍和记载工作做得非常、非常之不够。”9月22日，“纪念《自然辩证法通讯》创刊40周年暨中国科学院大学建校40周年学术座谈会”在京举行，诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士杨振宁在会上发言时表示，“尤其对于中国科学家的贡献的记载分析工作，不是做得不够，而是根本做得一塌糊涂。”

据科学网报道，在杨振宁看来，关于科学发展的记录和介绍工作有很多方向。一个方向是要跟近代的科学发展紧密地、近距离地结合在一起。他认为近年来中国在这方面工作“限于笼统”，没有做进一步的分析。

杨振宁列举了自己的老师吴有训先生的事例。吴先生是西南联大物理系一位重要的人物。上世纪20年代时，吴先生是美国物理学家康普顿的学生，帮康普顿做了很多重要的工作。“上世纪七八十年代时，不知道谁发明出来一个名词‘康普顿—吴效应’，但是我在国际文献中从来没有见到过这个名词。”杨振宁说，“有人要表扬吴先生的工作就发明了这样一个名词，于是别人就引用。这既是对历史的不忠实，对吴先生的不尊敬，也是对中国年轻人的误导。”

杨振宁认为，对于科学发展的记录工作，另外一个重要方向就是通俗的介绍。他遗憾地表示：“我没有看到过一本，用中文写的，中学生、大学生和一般知识分子能看懂的，通俗地介绍原子弹在世界各个国家发展过程的书，我觉得这是一个历史上非常重要的事情，可是没有这样的书。”

“每年都有几百万的毕业生要找出路，我觉得科学史是一个非常好的出路。”杨振宁呼吁，学界要努力向年轻人推介科学史研究和科学普及方面的工作。

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