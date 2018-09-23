高校新生声称“不爱国”被举报 校方：取消入学资格

湖南城市学院9月22日在官网首页“通知公告”栏目发布了对“贵州省省草王英俊发布辱国言论”事件的处理消息：该校决定取消涉事学生王栋的入学资格。

据澎湃新闻报道，湖南城市学院党委宣传部介绍，王栋，男，汉族，2000年8月13日出生，湖南祁东县人，现为学校2018级土木工程学院土木工程专业大一新生。9月19日凌晨，该生在网络微博以“贵州省省草王英俊”网名，在网络上发布“爱国是不可能爱国的，老子一辈子都不可能爱国”、“都他妈大学生了还爱国，我看你就是蠢货”等辱国言论，遭网友举报。益阳市有关部门和学校进行核查，查实了网名“贵州省省草王英俊”为该校土木专业新生王栋，王栋对所发错误微博言论供认不讳。又查，2018年9月9日入学以来，多次在学生宿舍发表辱国言论，且不听同学劝阻，并对同室同学爱国言论冷嘲热讽。

湖南城市学院党委宣传部表示，鉴于王栋散布辱国等极其错误言论，影响极坏。根据规定，经学校校长办公会研究，决定取消王栋入学资格。

澎湃新闻查询《湖南城市学院学籍管理规定》发现，其第一章第二条为：新生入学后三个月内，由各二级学院审阅本院学生档案，学生工作部（处）组织有关部门对其进行政治思想品德、心理和身体健康复查，复查全部合格者准予注册，正式取得湖南城市学院学生学籍。不符合招生条件者，应根据情况予以处理，直至取消入学资格。凡属弄虚作假、徇私舞弊被录取者，不论何时发现，一经查实，由教务处、招生就业处审核，报校长办公会审定，取消其入学资格或取消其学籍，退回父母或抚养人所在地；情节恶劣的，转请有关部门查究。

湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校，学校位于湖南省益阳市。此前，9月19日，该校官网发布声明称，针对网友反映的网名为“贵州省省草王英俊”的微博用户在微博空间发表错误言论一事，该校高度重视，迅速成立工作小组进行调查。经查，该微博用户为该校土木工程学院大一新生。目前，学校正积极配合相关部门开展调查，并将根据调查情况严格依法依规处理。

早报订户新闻，更多精彩等着您！