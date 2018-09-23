瑞典电视台播辱华节目 华使馆：突破人类道德底线

（早报讯） 瑞典电视台《瑞典新闻》周五（21日）播放一段含辱华内容的新闻节目，主持人发表侮辱攻击中国和中国人的言论。该事件继早前中国游客在瑞典疑遭警员粗暴对待后，再次惊动两国外交部门。

节目播出后，中国驻瑞典大使馆发言人向涉事电视台提出强烈抗议，并指有关节目已经突破人类道德底线。

涉事节目中，主持人罗恩达尔“提醒”中国游客，在瑞典不可随地大小便，同时“建议”中国人上完厕所记得洗掉手上的大便。主持人还说，种族主义言论“平等的原则不适用于中国人”。

中国驻瑞典大使馆指，瑞典电视台有关节目内容和主持人的言论赤裸裸散播、宣扬种族主义和排外主义，公然挑起煽动针对中国及其他族裔的种族仇视和对立。此外，瑞典使用的中国地图缺少台湾省及西藏部分地区，严重侵犯中国主权和领土完整。

瑞典电视台有关节目负责人则辩称是娱乐节目，但中国驻瑞典大使馆表示坚决不能接受，指有关节目已经突破了人类道德底线，严重违背媒体职业道德，并敦促瑞典电视台及有关栏目立即道歉。

本月2日凌晨，中国游客曾先生带着父母深夜抵达斯德哥尔摩，因预订房间在白天才能入住，曾家与酒店发生争执。酒店方面报警，警员抵达后在凌晨时分将当事人强行带离酒店，并用警车载至教堂花园地铁站。由于教堂花园里有墓地，当事人声称被扔在坟场。事件后来演变成外交争议。

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