高铁香港段首半日运作畅顺  乘客反馈服务水平高

广深港高铁香港段23日正式投入服务，港铁行政总裁梁国权表示，高铁首半日运作畅顺，乘客反馈服务水平高。

据中新社报道，梁国权表示，“动感号”7时准时出发，7时19分准时到达，运作畅顺，乘客纷纷表示“服务水平很高，十分方便”，他感谢乘客的配合及同事的努力。

车务总监刘天成指出，车务运作整体畅顺，列车始发和到达时间基本符合此前公布的时间表。香港与内地车务运作统一整合，今日香港阳光普照，但广州南到虎门间有大雨，出于安全考虑进行限速，有些班次抵达时间出现延迟，希望乘客理解天气、调度方面的原因。

他留意到一些乘客是第一次乘搭高铁，不少市民在入闸或是等候区拍照留念，他呼吁旅客预留充足时间前往月台，并留意最新入闸信息。港铁将通过屏幕和广播等方式提醒旅客，职员也将为乘客提供协助。

在站务方面，刘天成表示，首日除乘车旅客外，不少市民前来参观，“大家都很开心，今天好像一个开放日”，各处设施使用人数众多，个别系统在初期或需要磨合，港铁方面会尽量改善。

针对个别旅客携带大型行李问题，刘天成表示，有职员协助他们出入站，如提供红白蓝胶袋供乘客重新处理行李，并派发宣传单希望提高旅客对行李规限认知。他说，港铁提供的所有服务，“目的都是为了旅客可以畅顺旅行”。

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