中美贸易战下 中国买阿根廷大豆 阿根廷买美国大豆

美国总统特朗普与中国的贸易战正在将全球大豆市场变为一座旋转木马。

据彭博社报道，随着巴西大豆出口在这个时节开始枯竭，贸易商们必须创造性地服务全球最大的买家。一种策略是将美国大豆运往阿根廷，然后将这个南美国家出产的大豆运往中国，从而避开中国对美国大豆加征的25%关税。

航运代理机构Agencia Maritima NABSA SA的数据显示，在本月早些时候向中国发运一船大豆之后，还有三艘轮船计划装载阿根廷大豆运往中国。虽然阿根廷通常会将向中国出口部分大豆，但今年干旱导致大豆减产，意味着贸易商此时本不应指望任何出口。是大幅削减收成的干旱意味着交易商并不期望在今年的这个时候出口任何产品。

“阿根廷正在为国内市场购买美国大豆，并将自己的大豆出口到中国，”期货和期权经纪公司INTL FCStone Inc.的大宗商品风险经理Matt Ammermann在电话中说。

NABSA数据显示，Rosco Banyan、Sunshine Bliss和Seacon 9等三艘货轮将于9月23日至10月1日期间装载总计16万吨阿根廷大豆。本月早些时候，已有一艘货轮运载3万6000吨阿根廷大豆和部分乌拉圭大豆离港。

阿根廷大豆产量通常超过国内消费量，每年有800万至900万吨的出口余地。但今年的干旱使产量减少了31%，迫使该国大豆压榨企业进口大豆。根据美国农业部的数据，截至9月13日当周，美国贸易商向阿根廷出售了84万吨大豆，而去年同期则为零。

Ammermann表示，阿根廷进口美国大豆“有钱赚”。

巴西粮食出口集团Anec今年早些时候表示，由于贸易战，该国最终可能进口多达100万吨美国大豆。



早报订户新闻，更多精彩等着您！