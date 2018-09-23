诺贝尔物理学奖得主“光纤之父”高琨逝世

（早报讯）诺贝尔物理学奖得主、“光纤之父”、原香港中文大学校长高锟今天在香港离世，享年84岁。

据中新社报道，香港特区行政长官林郑月娥表示，高锟教授是香港人的骄傲，对他的辞世深感哀痛，谨代表香港特区政府，向他的家人致以深切慰问。

香港中文大学校长段崇智教授表示，高教授是出类拔萃的学者，也是高等教育界高瞻远瞩的领袖。他作为港中大第三任校长，在任内积极推动大学整体发展，建立稳固基础，为有才之士开拓发展空间，成就超卓。

段崇智教授说，高教授的离世对港中大、香港及全球学术界均是重大损失，谨代表中大教职员、同学及校友向高教授的家人致以深切慰问。

高锟1933年11月在上海出生，祖籍江苏金山市。1949年，高锟进入香港圣若瑟书院，之后到英国升学和工作。1966年，他首度提出光导纤维在通讯上应用的基本原理，并开发了实现光通讯所需的辅助系统，促成互联网的出现。1970年，高锟回港出任香港中文大学电子系创系(现称电子工程学系)教授，1987年至1996年出任香港中文大学校长，1996年当选为中国科学院外籍院士。2009年高锟获颁诺贝尔物理学奖，以表扬其在光学通信领域的突破性成就。

2004年初，高锟被证实患上早期阿兹海默症，为协助阿兹海默症患者和家属，高锟及夫人黄美芸成立高锟慈善基金。

在高锟夫妇2010年的一封公开信中，他们写道：“（高锟）在香港就读高中、也曾在中大执教鞭、当校长，并在这里退休，在香港生活逾三十载，是个名副其实的香港人。”

林郑月娥在悼词中说：“高锟教授是开发和应用光纤技术的先驱，为现代通讯科技带来革命性的变化，对香港、国际，以至全球人类，作出巨大贡献。”

她也赞扬高锟教授对香港的科研发展高瞻远瞩，力促成立香港科学园，为香港今日的创科发展奠下稳固基础。

她最后表示：“高锟教授出类拔萃，是香港人的骄傲。我对他的辞世，深感哀痛。我谨代表香港特别行政区政府，向他的家人致以深切慰问。”

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