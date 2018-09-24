山东暂时关闭全省生猪交易市场

近日，山东省畜牧兽医局下发了《关于印发防控非洲猪瘟公开信的通知》，暂时关闭全省生猪交易市场。

据《新京报》消息，通知公示了省畜牧兽医局组织编写的《致广大生猪养殖场(户)的公开信》、《致全省各生猪定点屠宰企业的公开信》和《致全省各生猪贩运经纪人的公开信》。

其中，在《致广大生猪养殖场(户)的公开信》中，山东省畜牧兽医局明确指出“全省暂时关闭生猪交易市场，暂停向省外调出生猪(不含种猪)，暂停从省外调入生猪”。

今年8月初以来，辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古相继发生18起非洲猪瘟疫情，山东省畜牧兽医局因此采取暂时关闭生猪交易市场的办法。

对于确需跨省调运种猪的，山东要求“每头种猪均需提交有非洲猪瘟检测资质的实验室出具的检测合格报告。违规调运，一律扣押并作无害化处理”。

在《致全省各生猪定点屠宰企业的公开信》中，山东除了禁止从省外调入生猪以外，还鼓励各生猪屠宰企业推行“集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，信中解释”这是为了加快推进转型升级，提升生猪就近屠宰加工能力。”

《致全省各生猪贩运经纪人的公开信》，山东要求当地生猪贩运经纪人主动到当地畜牧兽医部门进行备案，定期报告生猪调运期间动物防疫情况。同时，公开信在收购生猪、运输生猪、紧急情况处置等方面，也做出了明确的规定与管理办法。

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