海南开展治理房地产乱象专项行动 重点打击投机炒房

中国海南省住建厅近日联合省委宣传部、省公安厅等八部门称，将通过联合执法，重点打击投机炒房行为和房地产“黑中介”等各类房地产市场乱象。

据路透社今天（24日）报道，海南省住建厅等八部门印发的《关于开展打击侵害群众利益违法违规行为、治理房地产市场乱象专项行动方案》，细化明确了四类房地产市场乱象行为。

其中，投机炒房行为包括垄断房源，操纵房价、房租；捂盘惜售或者变相囤积房源；通过报纸、广播、电视、网站、新媒体等途径捏造、散布房地产虚假信息，以及雇佣人员制造抢房假象等方式，恶意炒作，哄抬房价

投机炒房行为还包括，通过更改预售合同、变更购房人等方式，投机炒作未交付的商品房；通过提供“首付贷”或者采取“首付分期”等形式，违规为炒房人垫付或者变相垫付首付款。

房地产“黑中介”违法违规行为包括：采取威胁、恐吓等暴力手段驱逐承租人，恶意克扣保证金和预定金；为不符合交易条件的房屋提供经纪服务，或者对购房人隐瞒抵押、查封等限制房屋交易的信息；为客户就同一房屋签订不同交易价款的“阴阳合同”提供便利，非法规避房屋交易税费；

“黑中介”违法违规行为还包括：非法侵占或者挪用客户交易资金；强制提供代办服务、担保服务，或者以捆绑服务方式乱收费；与投机炒房团伙串通，谋取不正当利益。

日前北京市住建委等11部委称，将通过部门联合执法，进一步整顿和规范房地产市场秩序，重点打击投机炒房行为和房地产“黑中介”、治理房地产开发企业和房地产经纪机构违法违规行为和虚假房地产广告。

早报订户新闻，更多精彩等着您！