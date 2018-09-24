对华贸易问题上白宫态度乐观 但没确定未来磋商日期

美国白宫一位高级官员称，美国对在与中国的贸易争端中找到未来方向表示乐观，但美国在评估中国对最新一轮关税措施的反应时，美方没有为进一步磋商设定日期。

据路透社今天（24日）报道，这位官员称，尽管表示抗议，但中国非常明白美国要求其停止华府认为的不公平贸易行为。该官员还称，美国总统特朗普已清楚表明解决问题的决心，双方仍在接触中。

“在所有这些会谈中，我们都非常清楚需要的是什么，”这位官员称。“我仍然乐观地认为前方有一条积极的路可走，总统希望我们继续努力，争取取得积极的进展。”

这位官员讲话后，华尔街日报报导称，中国已取消与美国的中级贸易谈判，同时原定的中国国务院副总理刘鹤下周访问华盛顿的行程也已取消。

这位要求匿名的官员在白宫明确告诉记者，美国政府的最终目标不是分割相互关联的中美经济，但他称，如果中国政府不改变路线，那企业有可能选择改变他们的供应链。

“我们的目标不是将中美市场分割开来，我认为这不利于长期经济发展，”他称。“短期来说肯定有这样的风险，即如果中国继续走现有路线，那么一些企业可能开始...调整供应链。”

这位官员还称，他希望加拿大在本月底前同意加入美国-墨西哥的贸易协议，他表示，如果加拿大不加入的话，美国议员将支持与墨西哥的双边协议。



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