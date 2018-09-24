柯文哲阵营向时力喊话：合作别犹疑  否则一席都不会上

台湾时代力量（简称时力）不满柯文哲“两岸一家亲”的发言，过去对于是否跟柯文哲合作始终不表态，但随着距离选战越来越近，又兴起合作念头。对此，柯文哲阵营批评时代力量一边骂柯文哲一边想合作，让下面的市议员参选人拿不定主意，时力既然想合作就要下定决心，否则态度再这样犹疑下去，最后恐怕一席都不会上。

据中时电子报报道，台北市政府发言人刘奕霆表示，如柯文哲过去一直所秉持的原则“朋友要多、敌人要少”，对于是否合作都持开放态度。他表示，柯文哲知道不会每个人的想法都一样，本来就会有立场不一样的地方，但如果能在其他的价值和理念上相同的，也不代表就不能互相帮忙。

柯文哲阵营内部人士表示，时代力量必须要自己打定主意，不是一边有台独、金主的压力又要选票，一边骂柯文哲又想合作。如果不能在市政上就事论事，导致下面的市议员参选人拿不定主意，毕竟选举结果只有两种，选上跟选不上，既然要合作就下定决心，要做就做到底，否则时代力量再这样犹疑下去，最后恐怕一席都不会上。

报道称，内部人士直言，选举要的就是席次、党团，没有当选就更不用谈党团，如果今天时代力量的潜在支持者有70%以上跟柯文哲重叠，那为什么不跟柯文哲合作？

内部人士说，时代力量与柯文哲合作，不代表不能骂柯的两岸立场，柯文哲的态度一直都很坦然，不一样的地方没关系，双方总是有立场一样的地方，“否则柯文哲加入民进党就好了，但就是有些不一样的地方。”

该人士说，众所皆知时代力量台北和新北不同调，但如果因为两个主委的纷争，搞到整个党都摇摆不定，最后让参选人的胜选机会错失掉，根本是得不偿失。他表示，柯文哲对时代力量没有敌意，敌意其实是来自时代力量内部，柯始终认为，不管是哪个政党的人，只要有相同理念的，都可以合作。

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