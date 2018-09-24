港元飙升给香港楼市敲响警钟 长达十年的流动性盛宴临近尾声

港元意外大涨，预示长达10年的流动性盛宴即将结束。这可能对香港楼市来说是坏消息。

据彭博社今天（24日）报道，港元兑美元上周五一度飙升0.6% ，创15年来最大涨幅，港元周一继续上涨。虽然交易员给出的理由不尽相同，但共同点是担心随着美联储继续加息，香港的借贷成本也将随之走高。香港财政司司长陈茂波表示，香港银行业2006年以来首次上调最优惠利率的概率极高。

港元与美元挂钩、开放的金融市场以及表现强劲的经济意味着香港楼市是全球金融危机后超低贷款成本的最大受益者之一。过去十年间，香港房价上涨超过170%，令香港成为世界上最难负担的房地产市场。花旗、中信里昂证券等机构都警告香港房价将下跌。

“市场低估了香港利率上升的速度，”大和资本市场香港有限公司的亚洲（不含日本）首席经济学家赖志文表示。这将“给房地产市场和按揭置业者带来压力。”

港元在之前几个月多次触及弱方兑换保证水平，促使香港金管局出手干预，上周五港元疯涨，冲入强方兑换保证水平所在的半边区域。香港时间上午10:26，港元兑美元上涨0.03%，报7.8088。

港元3个月Hibor最近报2.125%，创近10年来最高，几乎是一年前水平的三倍。与美元Libor利差的缩小削弱了之前有利可图的卖出港元并买入高收益美国资产交易的吸引力。

“做空港元的利差交易已经结束，”花旗私人银行驻香港投资策略师Ken Peng表示，“周五的走势表明，香港的借贷成本已经上升，并将进一步上升。”

香港金管局称，汇率走势受很多因素影响，市场参与者普遍认为银行间利率上升是导致港元周五飙升的一个因素；金管局将继续维持有效的联系汇率制度。

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