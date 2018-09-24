后备军人训练缺失多 台监委：恐严重影响战力

台监察院国防及情报委员会今年7月通过监察委员林雅锋及江绮雯所提调查报告，报告指出，我国后备部队教召天数，较美国、新加坡、以色列其他先进国家少，且配赋装备不足、训练缺失多，加上目前改受4个月军事训练，监委质疑国防部宣称「教育召集8年2次不致影响后备部队战力」的说法，认为后备军人难以因应中共军事威胁。

据中时电子报报道，监委指出，台湾国防预算约为中共的1/16(以107年为例)，为因应对岸日益强大的军事威胁，如何在有限的国防资源下，发展不对称战力，有关深化我国防后备战力一事，至关重要，已被视为现阶段我国防建设重点。

台监委表示，美国2019年“国防授权法”（NDAA）有关台湾的部分，特别针对台湾防后备军力，要求美国国防部长与国务卿协商后，必须在法案颁布1年内，向美国会提交总体评估报告，由此可知，美国对我是否强化我国防后备战力至为关切。

林雅锋及江绮雯所提调查报告指出，依兵役法相关法令规定，女性士官兵退伍后强制纳入后备人力列管，仅强制士兵，军、士官部分，则依其意愿不予强制，这种处理方式似有违平等原则，且不利后备动员需求；此外，近年来后备军人假借出国名义规避教育召集现象相当普遍，因教育召集未到因而涉法移送地检署侦办情形并非少见。

调查报告同时指出，现阶段国军后备训练出现了四个问题，第一，台湾后备部队目前仅实施局部军事动员演练，无法获得完整人力、物力参数，且国防部尚未就8年内“2年1训”与“2训换补”二者战力差异，实施量化比较，因此，国防部所称：经演习验证，教育召集8年2次不致影响后备部队战力，尚难遽予肯认。

第二，台湾年度教育召集天数与先进国家差距甚大，且有诸多缺失，导致教育召集训练成效不彰；第三，107年开始实施的军事训练役，仅受训四个月，导致相关驻地、专精、基地训练、三军联训、战备任务训练，均付之阙如，对此训练，立法院审核意见也质疑，受军事训练役者，已非成熟可恃的战斗员，如无配套措施，将严重影响后备战力。

第四，现行后备部队训练重点，置于轻兵器射击训练，往昔经常发生召训单位配赋装备不足，影响受召员学习兴趣及施训成果。国防部应正视，义务役退伍的后备军人，因教育召集次数缩减所衍生问题，以确保国军后备战力于不坠。

调查报告最后提醒，台湾后备军人教育召集质量，能否因应日益倾斜的两岸军事力量对比，并有效支援现役部队作战？均属可虑。再者，因台海纵深不足、预警时间短，一旦台海有事，后备军人召集后，不可能再有充裕时间从事训练。

台监委指出，后备部队教育召集日数短，以往尚有训练要求不严、训练课目无法配合战备需求、训练场地设施与经费不足、施训教学方法不当、基层干部人手欠缺、受召员学习情绪低落等诸多缺失，导致教育召集训练成效不彰，而今，后备部队召集日数再缩短，未来后备部队能否在最短时间内有效动员，怎可掉以轻心，而不及早因应。

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