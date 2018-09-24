国务院港澳办：“香港民族党”挑战“一国两制”的底线

中国国务院港澳事务办公室发言人今日就香港特别行政区政府在政府宪报刊登禁止“香港民族党”运作的命令一事发表谈话，表明对“港独”组织及其活动“零容忍”的立场和坚决支持香港特别行政区政府依法取缔“香港民族党”的态度。

据新华社报道，该发言人表示，“香港民族党”是未经注册的非法社团，也是“港独”组织，其所谓党纲和公开发表的言论都鼓吹“港独”主张，并发展成员，筹措经费，勾结外部势力，利用各种方式煽动，有纲领、有预谋、有组织地从事分裂国家的活动，已严重违反国家宪法、香港基本法和香港现行有关法律，挑战“一国两制”的底线，危害国家主权安全和领土完整，损害香港的长期繁荣稳定和香港各界人士的根本利益。香港特别行政区政府依照有关法律和法定程序作出禁止“香港民族党”运作的决定，是维护国家安全和香港法治的应有之举，完全必要，我们坚决支持。

该发言人重申，中央政府坚定支持香港特别行政区依法惩治任何危害国家安全的行为。任何宣扬“港独”主张、从事分裂国家活动的组织，无论其规模、影响大小，是否采取暴力或武力方式，其活动的违法性和社会危害性都是十分严重的，都是危害国家安全的行为，对此必须采取“零容忍”的态度。

该发言人表示，维护国家主权安全和领土完整是包括香港同胞在内的全中国人民的共同责任和义务，也是香港特别行政区行政、立法、司法机关的宪制责任。

该发言人强调，相信香港社会各界人士在涉及国家安全和民族大义的问题上一定会明辨是非，坚决反对任何形式的“港独”活动，坚持全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法，共同维护国家主权、安全、发展利益和香港的长期繁荣稳定。

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