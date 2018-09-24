姚文智：柯文哲不该成为两岸关系破口

台北市长柯文哲昨日在回应学运领袖林飞帆质疑他认同“两岸一家亲”时说，不可以一边降低国防经费又一边喊台独，这是不负责任的。对此，民进党台北市长参选人姚文智表示，柯文哲不该成为两岸关系中让大陆势力长驱直入的破口，“当年太阳花学运创造舞台让你上去讲话，你应该正面回应林飞帆质疑，为何你现在讲的跟过去不一样。”

据中时电子报消息，姚文智今上午出席活动，被问及柯文哲近来到各地演讲，外界认为他是为2020总统选举试水温？姚文智回应指，柯文哲很多政治图谋，大家都看在眼里。但柯文哲对于林飞帆质疑两岸一家亲，他觉得柯文哲很多事情都搞不清楚。

姚文智说，柯文哲又批国防、又批徵兵，但这些过程他都没有搞清楚，事实上民进党政府在国防产业上的努力，在立法院提相关法案，今年国防经费也增加一百亿（新台币，4.5亿新元），都是为了努力壮大自己。但在这过程中多努力，都比不上两岸关系中让大陆有长驱直入的破口，那就是从过去一中架构、九二共识，演变成两岸一家亲这样迷惑人心的口号，“柯市长竟然接受，还指点江山。”

姚文智表示，他要提醒台北市民，当初选柯文哲当市长，并没有授与他这样的权利，他没资格独断决行台北要跟大陆两岸一家亲。姚文智也说，当年太阳花学运，民进党立委帮学生开门，创造舞台让柯文哲上去讲话，柯应该正面回应林飞帆质疑，不要再顾左右而言他。

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