中央政府驻港联络办负责人：对“港独”必定是零容忍

新华社记者今天就香港特区政府保安局局长作出依法禁止“香港民族党”运作的命令刊登宪报一事，采访了中央政府驻港联络办负责人。

据新华社报道，该负责人表示，香港自古以来就是中国的领土。香港基本法第一条规定，“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分。”第十二条规定，“香港特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。”习近平总书记去年“七一”视察香港时发表的重要讲话强调指出，“任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的”。

该负责人指出，一段时间以来，香港社会极少数人公然挑战“一国两制”底线，成立非法组织，宣扬“香港独立”等严重违反宪法和基本法的主张，从事妄图分裂国家的活动。必须指出，在中国960多万平方公里的土地上，任何分裂国家的活动都是绝不能容许的，包括700多万香港同胞在内的全体中国人民，对“港独”必定是零容忍。

该负责人强调，“香港民族党”公然主张和宣扬“港独”，有组织、有预谋地从事意图分裂国家的活动，已经严重违反宪法、基本法和香港本地法律。我们坚决支持香港特别行政区维护法治，依法禁止“香港民族党”运作，履行维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任。

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