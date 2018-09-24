香港住宅楼价将出现近两年首跌 利率趋升及高楼价打压需求

皇家特许测量师学会（RICS）周一发表的香港住宅市场调查报告指出，预期未来三个月香港住宅市场价格将会下跌，将为近两年以来首次下跌。

据路透社消息，报告指，受访者反映市场关注中美贸易的紧张关系、预期利率上升和过高的楼价窒碍住宅价格上扬，买家需求更是近两年来首次下跌。

RICS香港住宅地产市场调查报告是一个调查市场情绪的每月报告，由 RICS经济部门制定的前瞻性情绪指标，可用以追踪商业地产趋势。

“8月份住宅市场情绪指数有明显回落的转变，监于现时市场上出现多项因素而非单一因素包括贸易战、较高借贷成本、高估值，结果反映出这个现象或会持续一段时间。”报告作者、RICS亚太区高级经济师Sean Ellison称。

受访者于最新报告指出香港住宅价格升幅于8月有显著减慢，数据反映投资和租赁买家谘询按月下跌。超过五分之一的受访者反映新买家谘询减少，以香港和九龙区尤其严重。18%受访者反映来自内地买家的谘询同样减少。

此外，中美贸易战的影响、高楼价和预期高息环境为买家增添压力。10%受访者指出获取信贷情况于8月更为严谨，亦预期由于美国联储局（FED）将会继续上调息口，此情况于未来三个月将会持续。同时，租金预期于未来3-12个月将会上升，惟升幅较之前预期轻微。

报告预期，香港整体住宅价格未来12个月将下跌0.2%，香港区价格预期跌0.9%，新界区跌0.3%，而九龙区则升0.5%。

据香港差饷物业估价署数据，7月全港私人住宅楼价指数连续21个月创新高，但按月升幅放慢至0.82%；而楼价此番升浪长达28个月。差饷物业估价署将于周五公布8月份的楼价指数。



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