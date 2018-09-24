中国发表白皮书回应贸易争端 为受影响企业行业提供必要帮助

中美贸易战今天点燃第三轮战火，美国正式对自中国进口的2000亿美元（2740亿新元）产品加征10%关税，中国则对约600美元的美国进口商品加征10%或5%关税。

中国国务院新闻办今午发表白皮书，一一回应了美国对中国贸易手段的指责，包括解释《中国制造2025》的政策目的，以及强调中外技术“合作”是“完全是基于自愿原则实施的契约行为”，而非强制性技术转让。

白皮书说，中国有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战，中国也将对受经贸摩擦影响较大的企业和行业给予必要帮助。但白皮书也表达与美国谈判的意愿，并强调谈判必须以“相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致”为前提。

美国于北京时间今天中午如期对2000亿美元中国商品加征关税，中国也同步启动对600亿美元商品加征关税。此前，中美已分别于7月6日和8月23日对彼此340亿美元和160美元商品加征25%关税。

至此，中美互征关税的商品总额已达3600亿美元。美国还扬言可能对另外2670亿美元中国产品加征关税。

中美贸易战没有任何熄火的迹象，中国国新办发表的白皮书批评特朗普政府实行经济霸权主义，利用不断加征关税等手段进行经济恫吓，试图采取极限施压方法将自身利益诉求强加于中国，还对中国做出“经济侵略”、“盗窃知识产权”等污名化指责。

文件强调，中美经贸关系多年来不断发展，中国从中受益匪浅，美国也从中获得了广泛、巨大的经济利益，分享了中国发展带来的机遇和成果。

白皮书指出，中美经贸合作为美国工人创造了大量就业机会，为美国消费者降低了生活成本，也为美国企业创造了大量商机和利润。

白皮书也针对强制性技术转让和产业补贴这两个广为西方国家诟病的问题进行了详细的辨析。

白皮书说，中国与美国等发达国家在合作过程中发生的技术转移，源自发达国家企业出于利益最大化考虑的“主动技术转让及产业转移”。

文件说：“产品生命周期理论表明，任何一种产品都会因新技术的应用而经历一个由盛到衰的生命周期。跨国公司在努力开发新技术的同时，需要不断向发展中国家转让已落后或是标准化了的技术，以延长依靠旧技术获取利润的时间，并为新技术研发应用腾出空间和要素资源，也间接分担研发成本，技术转让和许可是常用的商业合作模式。”

白皮书称，美国政府将外商投资企业通过订立商业合同与中国企业建立伙伴关系、转让或许可其技术、共同在中国市场上获得商业回报的自愿合作行为称为“强制技术转让”，完全是对事实的歪曲。

谈到《中国制造2025》，白皮书说，美国为强化制造业在全球的领导者地位，近年来研究制定了一大批产业政策，但却对他国正常的产业政策横加责难。

白皮书称，《中国制造2025》借鉴了美国的《先进制造业国家战略计划》、《美国创新战略》等政策文件，结合中国实际制定出台，是个引导性、愿景性的文件，也是一个坚持市场主导、开放包容的发展规划。反观美国，这么多年来对一些产业和企业提供大量补贴、救助和优惠贷款，阻碍了市场的公平竞争。这包括汽车、航空航天、军工、电气和电子设备等领域的企业。

中美贸易战看来将成为一场拉锯战，白皮书说，中国有“强大的经济韧性和广阔的市场空间，有勤劳智慧、众志成城的中国人民，有国际上一切反对保护主义、单边主义和霸权主义的国家支持”，有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战，任何外部因素都不可能阻止中国发展壮大。

文件也称，中国将对受经贸摩擦影响较大的企业和行业给予“必要帮助”，但没有进一步说明细节。

在美国对华加征关税的清单中，主要以工业产品和零部件，以及一般消费品为重。

中原银行首席经济学家王军向《联合早报》分析，中国政府预料将以税费减免、补贴，以及信贷支持等方式，给受影响企业提供补偿。

谈到中美重启谈判的可能性，王军说，美国总统特朗普在11月中期选举前预料还会保持现有对华强硬论调，要让选民看到他对华施加最大压力，因此中美在中期选举前进行谈判的可能性并不大。

他也说，目前球在美国脚下，只有美方展现诚意和善意，中方才会回到谈判桌前。（联合早报北京特派员林子恒报道）

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