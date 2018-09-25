陈水扁：中梵在台选前建交可能性高

台湾前总统陈水扁在面薄针对教廷与大陆近日的关系发表看法。陈水扁表示，中国大陆认为买台湾比打台湾便宜，年底大选，大陆一定介入，在选前宣布中梵建交企图影响选举结果的可能性很高。

据联合新闻网报道，陈水扁表示，消息来源透露，中梵将在年底前完成建交。“我希望这不是真的！但是不是如外交部乐观说的，台梵邦交不会有问题，10月还有台湾访问团要过去呢！？不要忘了台湾与查德断交是在苏贞昌院长拟出访查国的22小时前。”

陈水扁指出，中梵建交的最大障碍，在主教任命问题的岐见一直谈不拢。一旦解决，当然就快了。“我真的很担心选前建交，民进党选情将会雪上加霜！过去蔡总统民调不高，相关评论都会把部分原因归咎于又少了一个邦交国，政府的说词也是千篇一律，说些千错万错都是邦交国被大陆以天文数字用金钱买走了。如果台梵邦交不幸生变，还能用不跟对岸进行金钱外交竞赛的相同理由吗？”

陈水扁表示，尽管大陆打压宗教，梵蒂冈将对北京任命的主教给予官方认可，在双方疏远67年后，创造了有利建交的条件。中梵9月22日就主教任命签署临时协议，解决这项困扰双方数十年的议题，大陆随后表示希望改善双方关系。

陈水扁认为，这对台湾将带来影响。梵蒂冈深具国际影响力，是台湾仅存的17个邦交国中最重要的一个，也是欧洲唯一友邦。这项协议未提及外交关系，但部分人士仍视为不祥预兆。北京很清楚，挖走梵蒂冈，将对“台湾外交带来重大冲击。”

陈水扁说，大陆长期以来对台外交政策就是“三光”—挖光、堵光、挤光。大陆发现买台湾比打台湾便宜。

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