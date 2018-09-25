王毅：中英应共同建立两国关系的“黄金时代”

当地时间9月24日，中国国务委员兼外交部长王毅在纽约出席联合国大会期间应约会见英国外交大臣亨特。

据中新网报道，王毅表示，不久前我们在北京共同主持中英战略对话，一致同意落实好两国领导人共识，进一步推进中英关系“黄金时代”。中英同为联合国安理会常任理事国，两国关系具有超越双边范畴的世界影响。面对充满不确定性的国际形势，中英关系应发挥稳定性作用。中国坚持走合作共赢的发展道路，不会重复西方国强必霸的老路。中方是现行国际体系和国际秩序的创立者，也是维护者。我们愿同包括英方在内的各国加强合作，共同维护多边主义，共同应对各种挑战。

亨特表示，中国的迅速发展令世人瞩目。英国政府高度重视发展对华关系，愿同中国共建“黄金时代”。英方不认为中国的崛起是威胁。英方赞同中方倡导的合作共赢，愿与中方加强战略对话，深化各领域交流合作，共同致力于维护以规则为基础的国际秩序。

王毅就南中国海问题再次表明了中方的严正立场。希望英方把不在南中国海问题上选边站队的表态真正落实到行动上，切实尊重中国的国家主权和领土完整，多做积极促进双边关系的事，不做干扰两国互信的事，确保中英关系的健康稳定发展。亨特重申了英方的立场，强调英方在南海问题上不选边站队，愿同中方通过对话妥善处理分歧。



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