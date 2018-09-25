忌惮贸易战威胁 中国买家搁置增加美国石油采购计划

美国对中国的石油出口，正在成为美国总统特朗普与中国政府之间的贸易战的牺牲品。

据彭博社今天报道，中国最大炼油商中国石化的贸易子公司联合石化总经理陈波称，在评估中美贸易战的影响之际，该公司已经搁置了增加美国原油进口的计划。他说，该公司之前计划在2019年将进口量提高到50万桶/日，相比之下，今年1-8月的进口量为30万桶/日。

不愿增加采购表明，尽管原油尚未面临关税的增加，这两大经济体之间的贸易战在能源贸易领域依然引起了较大反响。买家已然为迎接近在眼前的美国制裁伊朗所导致的价格上涨、供应紧张做好了准备。联合石化的谨慎态度，意味着中国可能无法充分利用美国页岩油田产量激增的机会。中国是世界上最大的石油进口国。

今年早些时候，由于存在石油进入待加征关税美国商品清单的威胁，联合石化推迟了美国原油进口。在中国将原油从商品清单中剔除之后，该贸易商恢复了部分采购。不过，关税措施可能会重新推出，让买家变得谨慎。

中国周一表示，谈判不能在关税大棒的威胁下进行。美国进一步对2000亿美元中国商品加征关税的一个多小时之后，北京方面发表了一份重申其立场的文件。在华盛顿实施最新关税措施前夕，原计划于本周举行的谈判取消了。





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