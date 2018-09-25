前政府曾撕合同 尼泊尔25亿美元水电站项目重交中企

尼泊尔官员23日透露，新政府已推翻前政府的决定，将重新委托中国葛洲坝集团公司兴建全国最大水力电厂。尼泊尔试图借此吸引中国投资兴建国内积弱的基础设施。

据路透社报道，尼泊尔前政府去年以得标过程有瑕疵为由，取消了与葛洲坝集团签订的25亿美元兴建布达甘达基（Budhi Gandaki）水电站建设协议，改由国营尼泊尔电力局（Nepal Electricity Authority）负责建造。

然而，被外界视为对华友好的的尼泊尔现任总理卡·普·夏尔马·奥利（K.P． Sharma Oli）去年大选时承诺，若当选，将把水电站项目再度交由葛洲坝集团负责建造。他领导的尼泊尔共产党（Nepal Communist Party）随后在大选中获得压倒性胜利，奥利也在今年2月成为尼泊尔新总理。

尼泊尔能源部长巴夏勉鹏（Barsha Man Pun）的助手卡德卡（Roshan Khadka）说：“布达甘达基水电站项目交还给了这家中国企业。”他表示，这是内阁21日晚间做出的决定，但并未透露更多细节。

尼泊尔方面还希望布达甘达基水电站项目可以成为“一带一路”倡议的一部分。

路透社称，通过提供基础建设的援助和投资，中国和印度竞相争取在尼泊尔的影响力。

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