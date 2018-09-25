发改委：美国加收关税对中国经济影响在可控范围内

在国务院新闻办公室的发布会上，国家发展改革委副主任连维良表示，美国对2000亿美元中国商品加收关税对中国经济的影响不可避免，但风险总体可控。

据新浪财经报道，在回应“中国经济是否能经受住中美经贸摩擦所带来的冲击“的问题时，连维良说， 毫无疑问，美国进一步对价值2000亿美元的商品加征关税，这会对中国经济带来直接和间接的影响，个别行业和地区受影响还会比较大。但是，综合来看，尽管影响不可避免，但风险总体可控，中国经济完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲影响。

连维良称，中国经济内需有潜力。他举例称，“我们有近14亿人口，超过发达经济体的总量，年人均国民收入近9000美元，而且消费升级的趋势明显。可以说，国内市场潜力十分巨大，同时，作为一个发展中国家，区域发展还很不平衡，所以有很多短板、弱项，因此增加投资的潜力也很大。”而今年前8个月的经济运行也充分说明问题，根据连维良介绍，第一轮500亿美元加征关税措施，7月6日和8月23日已经生效，从前8个月的经济运行情况看，工业增加值的增速，8月份同比和环比分别加快了0.1个百分点，社会商品零售总额环比加快了0.2个百分点，1-8月份的制造业投资同比加快了3个百分点，比1-7月份累计加快了0.2个百分点。“特别值得强调的是，1-8月份的全社会用电量增长了9%，这从2011年以来是同期的最高水平。”

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