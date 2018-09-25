王毅应约会见澳大利亚外长佩恩

中国国务委员兼外长王毅在当地时间24日于纽约出席联合国大会期间应约会见澳大利亚外长佩恩。

据人民网报道，王毅表示，中国和澳大利亚是亚太邻居，两国建立了全面战略伙伴关系。中澳经济上高度互补，都支持多边主义、支持自由贸易，支持和平解决争端。双方的共同点远远大于分歧。中国注意到澳大利亚新一届政府表示愿采取积极的对华政策，希望这有助于中澳关系汲取以往教训，重回健康发展轨道。我注意到外长女士表示澳大利亚政府将坚持奉行一个中国政策，这体现了澳方对中国核心利益的尊重。中方愿在相互尊重基础上，同澳方重建相互信任，在平等互利、合作共赢基础上扩大共同利益，妥善管控分歧，推动中澳关系沿着正确轨道向前发展。

王毅表示，中国同南太岛国发展正常关系不影响这些国家同其他国家的关系。中方同南太岛国的合作是透明、开放的。中国和澳大利亚在南太事务上不存在冲突。我们愿与澳方根据南太岛国的需要开展三方合作，以帮助这些国家尽早实现2030年可持续发展目标。

佩恩表示，澳中互为重要邻居，双方拥有广泛共同利益，也面临本地区一些共同挑战。澳中关系曾出现一些问题，但双方有更多合作需要。澳中都赞成多边主义。澳大利亚将坚持一个中国政策。澳新一届政府愿在相互尊重的基础上，积极探讨深化澳中关系的新方式。澳方也重视中方倡导的“一带一路”建设，愿通过建设性对话，加强同中方在双边、区域和全球多边议程上的沟通合作，并妥善管控两国间分歧，推动澳中关系持续发展。

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